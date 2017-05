«Este club es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida profesional y es lo que me ilusiona». Con esta sentida declaración ha arrancado Zinedine Zidane su última comparecencia de prensa. El técnico del Real Madrid se ha mostrado ajeno a las posibles críticas o reconocimientos que suscite su trabajo y ha dejado claro que su única preocupación tiene que ver con los resultados que coseche su equipo en lo que resta de curso. «No hemos ganado nada. Podemos ganar dos, uno o ninguno. Lo único que sé y ellos saben es que todo lo que estamos haciendo hay que seguir haciéndolo todos los días hasta el último minuto del último partido», indicó.

Durante la rueda de prensa concedida en la previa del choque de Liga ante el Granada, el entrenador francés volvió a defender su apuesta por la BBC y quiso dejar claro que es el único responsable de la presencia de estos futbolistas en los onces iniciales. «Nosotros empezamos de una manera y podemos acabar con otra. No sé si quieres que diga que con la BBC tenemos menos equilibrio o un problema. Yo creo que no, al contrario. Son jugadores de talla mundial que son muy buenos (...) No es verdad que pongo a la BBC por decreto y tú lo sabes. Muchos pueden pensar que los que juegan menos lo hacen mejor cuando juegan. Lo cierto es que lo hacen todos bien y la BBC también. Hay pocos partidos que me puedas sacar que no lo hicimos bien así. Para hacer los equipos es muy complicado porque todos son muy buenos y todos lo hacen fenomenal, pero la BBC también lo hacen bien», relató.

Lógicamente, Zizou también debió enfrentarse a las cuestiones relativas al posible desembarco de su compatriota Kylian Mbappe. «Para responder a tu pregunta basta con decir que casi firma con el Madrid. Es un jugador que está demostrando una gran calidad en una temporada excepcional. Del resto no voy a hablar porque son simplemente comentarios, es hablar por hablar. Me centro en mis jugadores, no me gusta hablar de los que no son míos», explicó.

Asimismo, el galo quiso restar importancia a las informaciones que relacionan al canterano Álvaro Morata con el Atlético de Madrid. «Álvaro Morata es un jugador del Real Madrid. Está bien aquí, comprometido y metido. Es el club de su vida», aseguró.

Y como tantas otras veces, Zidane volvió a dedicar encendidos elogios a un Cristiano Ronaldo que ha pasado por todos los estados de ánimo posibles a lo largo del presente curso y que, incluso, ha llegado a ser silbado por cierto sector del Santiago Bernabéu. «Cristiano el respeto lo tiene de todos los aficionados del Madrid primero, del club, del entrenador, clarísimo, y de todos sus compañeros que es lo más importante. A Cristiano o le quieres mucho o no, no hay término medio y él lo sabe ¿Otro Balón de Oro? Estáis viendo lo que está haciendo y el mérito es sólo suyo. Está cerca del próximo», concluyó.