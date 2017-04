Juan C. Navarro

La definitiva y decidida apuesta por el brasileño Casemiro ha sido, sin duda, una de las claves de los, en conjunto, buenos resultados que viene cosechando Zinedine Zidane desde que se hizo con las riendas del Real Madrid. El mediocentro ha aportado el equilibro necesario a un equipo que por las cualidades de sus jugadores solía volcarse demasiado sobre el área rival y descuidaba el trabajo defensivo.

Eso sí, a día de hoy, el canarinho es el único futbolista con capacidad para desempeñar esa labor, por lo que cada vez que no puede ser de la partida, el preparador debe variar sus planteamientos y apostar por otro esquema que no termina de ofrecer un rendimiento tan eficaz.

Para evitar este problema de cara al futuro, Zizou habría solicitado a la directiva la contratación de, tal y como ha contado en las últimas horas el diario The Sun, uno de los futbolistas que mejor sabe interpretar la función de mediocentro en el panorama continental, el galo N’Golo Kanté (26 años).

Lógicamente, no hace falta dar muchas vueltas al asunto para llegar a la conclusión de que su fichaje no resultará ni sencillo ni barato. El ex del Leicester City es uno de los jugadores más valorados por el técnico del Chelsea, Antonio Conte, quien hará todo lo posible e imposible por evitar tanto su marcha como la de los otros dos objetivos que el combinado de Chamartín mantiene en su equipo: el meta Thibaut Courtois y el atacante Eden Hazard.