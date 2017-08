Zinedine Zidane no quiere que su plantilla posea ningún punto débil y por eso trató que Danilo se quedase a toda costa, ya que su marcha suponía que el Real Madrid tuviese solo un jugador para esa demarcación, Daniel Carvajal. Tras la marcha del brasileño, el conjunto merengue comenzó a escrutar el mercado en busca de un suplente para su lateral derecho y parece que ya lo ha encontrado. Achraf, jugador del Real Madrid Castilla, parece que se ha ganado un puesto en el primer equipo, según OK Diario.

El futbolista es prometedor y de hecho el Real Madrid ya había trazado un plan para que acumulase minutos y tuviese la oportunidad de foguearse en Primera División. Achraf iba a seguir los pasos de muchos compañeros: irse para volver. Lo mismo hicieron Marcos Llorente, Vallejo o el propio Carvajal, jugadores que han vuelto con un puesto en la plantilla y con posibilidades de disputar minutos.

El Alavés estaba dispuesto a acoger de buen grado al defensa como cedido. Había acuerdo entre ambas partes pero el propio Zidane paralizó su marcha ya que Danilo estaba decidido a marcharse. Achraf terminó viajando con la plantilla a Estados Unidos para aprender de los mejores y luego, casi con total seguridad, se marcharía cedido.

No obstante, sus actuaciones ante el Manchester City o el FC Barcelona han convencido al cuerpo técnico y parece que el jugador será quien se encargue del lateral derecho cuando Carvajal no esté en condiciones. Pese a su juventud, Zidane no tiene dudas. En estos momentos el canterano está por delante de las otras opciones que se habían barajado, como Toljan, del Hoffenheim, o Meunier, del PSG. El Real Madrid ya ha encontrado nuevo lateral y solo una ganga haría que Achraf acabase siendo cedido a otro club.