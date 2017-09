El descontento de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich en este inicio de temporada, ha provocado que se hable de nuevo del interés del Real Madrid por ficharlo. Sobre todo en un momento en el que queda mucho para el siguiente mercado y el cuadro blanco ha echado en falta tener otro delantero.

No obstante, este tipo de especulaciones suelen desaparecer con el paso de los días y las semanas, de una u otra manera. Aunque en el caso del goleador de 30 años ya ha sido vinculado en otras ocasiones con la escuadra merengue, que lo tendría siempre en su punto de mira.

As afirmaba hace días que la estrategia de su agente es ir negociando su posible traspaso poco a poco, sin prisa. Por eso este medio insiste ahora en la misma idea nada más publicarse las últimas declaraciones del jugador, en 11Freunde, que no son precisamente alentadoras para quienes quieren verlo en el combinado de Chamartín.

«Saben lo rápido que va el fútbol. Hay jugadores que responden a una pregunta con un ’quiero terminar mi carrera aquí’ y luego el club les dice ’gracias, pero ya no te necesitamos’. Pero, para mí, esta es la verdad: tengo contrato hasta 2021 y nos sentimos muy cómodos en Múnich. He estado viviendo con esta situación cerca de diez años, hay especulaciones constantes en torno a mí. No me interesan los números ni lo que pasa con otros jugadores. Claro que me sorprende la rapidez con la que aumentan las cantidades de los fichajes, pero lo más importante es mirar por mi carrera y sopesar lo que consigo. Por decirlo rápido: simplemente, no me importa quién tiene dinero, de dónde viene y hacia dónde va», afirmó el goleador.