«Ronaldo quiere abandonar España». Ése es el llamativo y sorprendente titular que hoy domina la portada del diario luso A Bola. Según este rotativo, el portugués Cristiano Ronaldo no ha digerido nada bien el hecho de que la Fiscalía española le haya acusado de evadir impuestos y ha tomado la firme decisión de iniciar una nueva aventura en otro país.

Es más, según la misma fuente, el atacante ya habría incluso transmitido su deseo de cambiar de aires al mismísimo presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien, por el momento, no habría podido hacer absolutamente nada por cambiar una postura que se califica como «irreversible».

Aunque su única comparecencia pública -tras ser acusado de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 €-, se saldó con un «tengo la conciencia tranquila» y un gesto de guardar silencio a la espera de acontecimientos, lo cierto es que el jugador está «indignado» por lo que viene sucediendo, ya que considera que siempre ha cumplido con sus obligaciones como ciudadano.

Lógicamente, una información de este calibre debe ser tomada con la debida cautela. Nadie pone en duda el malestar de CR7 por una situación que amenaza con dañar su carrera y su imagen, pero aún parece pronto para asegurar que el futbolista desea abandonar el club que ha hecho múltiples esfuerzos por renovarle y no ha dudado en emitir un comunicado defendiendo su inocencia. «Ha mostrado siempre desde su llegada al Real Madrid C. F., en julio de 2009, una voluntad clara de cumplir con todas sus obligaciones tributarias. El Real Madrid C. F. está absolutamente convencido de que nuestro jugador Cristiano Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso"."El Real Madrid C. F. espera que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para que cuanto antes quede demostrada su inocencia», indicó la entidad.



