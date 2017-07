Juan C. Navarro

«¿Otro delantero? No. Y lo sabes. No voy a pedir nada. Voy hablando con el presidente. La plantilla, somos 28 aquí, y estoy contento con el trabajo. Luego veremos qué pasa, hasta el 31 de agosto pasa de todo. No pido nada». En su última comparecencia pública, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostraba así de contundente al ser cuestionado por el posible desembarco de un nuevo ariete.

Aunque las palabras del preparador invitan a pensar en que los blancos podrían cerrar el periodo estival sin incorporar un nuevo punta, lo cierto es que los medios que siguen la actualidad madridista apuntan en una dirección completamente opuesta y continúan haciéndose eco de los supuestos movimientos del club para reforzar su vanguardia.

En este sentido, el digital OK Diario explica que ante las evidentes complicaciones que arrastra el fichaje del que es gran anhelo del cuerpo técnico, el galo Kylian Mbappé, la directiva habría decidido estudiar la contratación de otro de los jóvenes delanteros que han comenzado a dar evidentes muestras de su talento, el también francés Ousmane Dembélé (48 partidos y 10 goles durante el último curso).

Lógicamente, el fichaje de este joven futbolista (20 años) tampoco parece sencillo. Y si no que se lo pregunten al FC Barcelona, conjunto que ya tanteó su contratación, sin éxito alguno, en el arranque del mercado. Sin embargo, en Concha Espina creen que, tras obtener unos 110 M€ con la venta de Álvaro Morata y Danilo, podrían proponer al Borussia Dortmund una cantidad que resulte irrechazable y que siempre sería inferior a la que costaría Mbappé...