Hace apenas tres días, el diario The Sun publicaba una información en la que aseguraba que Real Madrid y AS Mónaco habían alcanzado un acuerdo para favorecer el desembarco de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu por unos 120 millones de libras (alrededor de 134 M€).

Hoy, el diario Marca insiste en esta idea, aunque dispara el precio del jugador galo hasta nada menos que los 180 M€. «El Real Madrid ha alcanzado un principio de acuerdo con el Mónaco para el traspaso de Kylian Mbappé por una cifra que pulverizará todos los récords hasta la fecha en la historia del fútbol: 180 millones de euros, que se desglosarán en 160 millones fijos más 20 por objetivos, aunque otras fuentes de la negociación indican que la operación puede cerrarse en 150+30 millones», explica el rotativo.

Al parecer, el acuerdo definitivo entre clubes sólo quedaba a expensas del ok de Zinedine Zidane. El técnico del primer equipo no terminaba de ver clara la forma de encajar a un jugador tan necesitado de minutos como Mbappé en su actual escuadra, pero tras la marcha de Álvaro Morata y una serie de conversaciones telefónicas con su compatriota, dichas dudas habrían quedado disipadas.

Para dar mayor empaque a su noticia, el rotativo añade que los dos grandes rivales del cuadro blanco en esta puja, Manchester City y París Saint-Germain, ya han dado por perdido al futbolista. «El City ya conoce que el acuerdo entre Real Madrid y Mónaco está sólo a falta de los habituales flecos y da al jugador por perdido. Por su parte, el PSG se mantiene jugando a dos bandas, negociando con Neymar y pendiente de Mbappé, aunque sabe que sus posibilidades no son muchas dado que el Mónaco no quiere venderle al jugador y reforzar así a un rival directo», señala.

Eso sí, minutos después, el periodista de Sky Sports, Bryan Swanson ha dejado en entredicho esta publicación al asegurar que el conjunto monegasco les ha confirmado que tal acuerdo no es, ni mucho menos, una realidad.

Monaco tell us they have not agreed to sell Kylian Mbappe to Real Madrid for £160m (€180m). #SSN

— Bryan Swanson (@skysports_bryan) 25 de julio de 2017