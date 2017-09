Desde que Gianni Infantino asumiera la presidencia de la FIFA, una de sus propuestas fue la de separarse del Balón de Oro que entregaba junto con France Football y apostar por un nuevo trofeo propio para premiar al mejor jugador del año. Y en este 2017 se decidió adelantar su entrega a octubre para poder reconocer mejor al mejor futbolista de la temporada pasada.

De manera que ahora tenemos ya a los tres finalistas de dicho trofeo, que son Cristiano Ronaldo, gran favorito por sus logros con el Real Madrid; Lionel Messi, que se encuentra en un espectacular estado de forma; y Neymar, protagonista del gran traspaso del verano al irse del FC Barcelona al PSG.

Serán por tanto ellos quienes compitan por este trofeo, como ya hicieran con el Balón de Oro de 2015 que fue para Lionel Messi. El argentino y el luso se han repartido los grandes galardones en la última década, mientras que el brasileño presenta de nuevo su candidatura a sucederlos en el trono.

Your candidates for #TheBest FIFA Men's Award 2017 #CristianoRonaldo #LionelMessi#Neymar

Who will be crowned #TheBest? pic.twitter.com/ju17TJ0JDA

— FIFA.com (@FIFAcom) 22 de septiembre de 2017