Se esperaba con interés la comparecencia de Zinedine Zidane ante los medios de comunicación después de la eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey a manos del Celta de Vigo. El francés ha comenzado haciendo balance de lo sucedido en la primera mitad del curso hasta ahora.

«Es muy positivo para nosotros. Estamos peleando por Liga y Champions. Estamos contentos de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos de tener la misma constancia que hasta ahora. El presidente viene de vez en cuando. Su mensaje siempre es positivo hacia nosotros. Nos anima y nos apoya, que es lo más importante», afirmó el entrenador galo.

Después ha realizado una encendida defensa de Karim Benzema, señalado y criticado por los malos resultados: «Me duelen las críticas a Benzema como las del resto de mis jugadores. Yo quiero a todos mis jugadores y me molesta cuando les critican. Sé lo que pretendéis con estas preguntas, pero lo único que tenemos Karim y yo en común es el idioma, pero trato a todos los jugadores igual, de verdad».

De hecho el preparador se ha tenido que defender al asegurar que no tiene trato de favor con el delantero: «No tengo trato de favor para Benzema. Es el nueve del Madrid con Morata y Mariano. Quiero a todos mis jugadores. Sobre si hay una campaña contra él creo que no, hay que aceptar vuestro trabajo. Cuando leo que vamos bien y que jugamos bien, me pongo contento. Cuando hay críticas hay que aceptarlas. Yo creo que en el trabajo que hacemos».

Por otro lado, además de hablar de las lesiones de Marcelo y James Rodríguez, a los que no ha puesto fecha de regreso, se ha referido a la situación de Danilo: «Lo más importante es que Danilo está isto para jugar. Él no se borra, tiene personalidad. Tiene confianza en su juego. Lo que necesitamos es la ayuda de todos».

También ha hablado sobre Fabio Coentrao: «Está en proceso de recuperación, pero está mucho mejor. Necesita trabajar muy fuerte, pero teniendo partido cada tres días no es fácil. Con la lesión que tuvo, cinco meses de baja, es normal este proceso. En este tramo final de año voy a confiar en él, como en todos».

Por último ha hecho frente a cuestiones sobre el recibimiento que espera mañana del Santiago Bernabéu: «Necesitamos la ayuda de la gente que va a venir al estadio. Queremos que la gente anime al equipo. Nosotros estanos con ellos y ellos con nosotros. Vamos a ganar siempre con la ayuda del público. Es bueno que el público sea exigente, pero al mismo tiempo vamos a ganar con su apoyo, no tengo duda. No estoy preocupado con la reacción del Bernabéu, para nada».