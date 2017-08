«¿Cristiano un aumento de sueldo? De dinero no hablo. No es una cuestión mía. Es un tema de Cristiano y del club. No me imagino un Madrid sin Cristiano. Está aquí y no se va a mover de aquí. Es su club, su equipo, su ciudad. Está encantado con todo». Así ha querido zanjar Zinedine Zidane ahora los rumores sobre Cristiano Ronaldo en las últimas horas.

El delantero portugués ha protagonizado informaciones en las que se rumoreaba que pediría un aumento de sueldo al Real Madrid. En ese tono conciliador que es habitual en él, el francés ha quitado hierro al asunto del luso y también se ha pronunciado sobre el mercado de fichajes, siendo más claro que en otras ocasiones.

«¿Un refuerzo en defensa? No hace falta. Tenemos cuatro centrales. Hoy solo tenemos uno pero no va a pasar más. Tenemos a Casemiro y a Llorente. Nos apañaremos con un sistema que ya veréis. Soluciones tenemos», ha afirmado el galo al ser preguntado por la baja de Raphaël Varane y el hecho de que Nacho sea el único central del primer equipo disponible.

En términos similares se ha pronunciado sobre si es necesario un nuevo delantero para su escuadra: «¿Si me gustaría tener un delantero más aparte de Benzema porque no está Cristiano? No. No quiero a nadie. Mayoral no ha entrado en la lista porque somos muchos, pero cuento con él. Para él es un año para aprender y estar listo para cuando tenga la ocasión de juga»r.