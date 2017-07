Si hay un nombre propio en este mercado de fichajes para el Real Madrid, ese es el del atacante francés Kylian Mbappé. Protagonista de una temporada fantástica en el Mónaco, el futbolista de 18 años se ha convertido en una de las obsesiones para la escuadra merengue. Clara muestra es la información publicada ayer por el diario Marca según la cual los blancos podrían haber llegado a un acuerdo con la escuadra del Principado a cambio de 180 M€

Sin embargo, el Mónaco no pondrá nada fácil su marcha. Consultado precisamente sobre el futuro del prometedor internacional francés, el vicepresidente del conjunto monegasco Vadim Vasilyev ha sido claro para apuntar en rueda de prensa que «Esta es una rueda de prensa para los fichajes. Yo sé que todo el mundo tiene preguntas. Voy a responder una sola pregunta sobre el asunto Mbappé. He leído muchas cosas en la prensa. Te aseguro que no tenemos ningún acuerdo ni con el Real Madrid ni con ningún otro club. Es verdad que hemos tenido solicitudes importantes».

Además, el mandatario añadió que «Todos los clubes le quieren, es la mayor esperanza del fútbol europeo. Sin embargo, nosotros seguimos con nuestro objetivo: hablamos para una renovación. Debe estar en el modelo económico de nuestro club. Espero que lleguemos. Es una decisión importante para Kylian. Necesita tiempo, no se debe precipitar. Hay demasiada presión de los medios. Os recuerdo que solo tiene 18 años».

«Así que repito: no hay acuerdo y el Mónaco quiere renovar su contrato, pero hay que dejar tiempo para tener una charla tranquila tanto con el jugador como con su familia. No he abierto la puerta. Cuando todos los clubes te quieren y el Mónaco desea renovarte, es una decisión muy importante. Lo encuentro justo y normal», terminó.