En apenas unas horas la Ligue 1 comenzará a disfrutar del brasileño Neymar y sus primeros pasos con la elástica del Paris Saint Germain. Sin embargo, una nueva ola se acerca al campeonato francés. Durante varios días el rumor se ha ido haciendo cada vez más grandes y cada vez está más cerca de confirmarse. Después de ser vinculado con prácticamente todos los grandes conjuntos del panorama internacional el delantero francés Kylian Mbappé se acerca al conjunto de la capital francesa.

Según se había publicado, dado que el Mónaco no desea fortalecer a un rival directo en la competición gala, el Paris Saint Germain tendrá que poner toda la carne en el asador y desembolsar la friolera de 180 M€, cantidad muy a tener en cuenta después de los 222 M€ pagados por Neymar hace apenas unos días, lo que podría suponer algún problema relativo al fair play financiero del que tanto se habla.

Sin embargo, esto no parece ser problema para Nasser Al-Khelaifi. Así lo relata precisamente la información publicada por The Times, fuente según la cual el coste de la operación podría incluso irse por encima de los 222 M€ pagados por Neymar. Y es que desde las altas esferas parisinas se valora la posibilidad de hacer una oferta de 173 M€ por el futbolista francés que sumando una serie de distintos bonus podría elevarse por encima de los 220 M€. No cabe duda que estamos siendo testigos del verano más espectacular del PSG.