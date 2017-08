El PSG no para. Parece que ni la amenaza de incumplir el fair-play financiero detiene al gigante francés, que fichaba el jueves por la noche a Neymar tras muchas especulaciones. Porque la entidad francesa, que de momento pospone ventas que se anuncian, tiene otro objetivo.

Y no uno cualquiera, ya que se trata de uno de los mejores porteros de Europa en la actualidad. El diario A Bola explica que los parisinos meditan pagara la cláusula de rescisión de Jan Oblak, que es uno de los pilares del Atlético de Madrid desde 2014.

El esloveno tiene un precio fijado de 100 M€, que obviamente la escuadra colchonera no va a rebajar porque ahora mismo no puede fichar. Y aunque pudiera hacerlo no quiere Diego Simeone desprenderse de una pieza clave, y al mismo tiempo una obsesión para Antero Henrique, según el citado rotativo.

Actualmente Alphonse Areola es el meta titular de Unai Emery, y tanto él como Kevin Trapp podrían cambiar de aires de consumarse este gran fichaje. El citado medio indica que los dirigentes parisinos quieren reunirse en breve con el guardameta para convencerlo.