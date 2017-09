El París Saint-Germain acaba de presentar en sociedad a su segundo gran fichaje, el galo Kylian Mbappé. Los galos, que ya hicieron un sensacional esfuerzo para reclutar a Neymar, aprovecharon el último día del mercado estival para hacerse con los servicios de uno de los jugadores más cotizados del panorama europeo. «Es importante venir a París en este momento, para seguir creciendo. Es un gran placer firmar con el PSG, un club muy ambicioso y con un proyecto muy fuerte. Tengo muchas ganas de empezar ya y aprender de mis compañeros», indicó el punta durante el acto presentación.

Igualmente, el futbolista dio a conocer los motivos que le llevaron a desechar el interés del Real Madrid para finalmente comprometerse con el combinado parisino. «Para ser honestos, en mayo mi decisión era quedarme en el Mónaco, es lo que dije a los clubes que se pusieron en contacto conmigo (Real Madrid), pero luego ha habido varios acontecimientos que me han hecho cambiar de opinión. Al final para mí era importante quedarme en mi país, volver a la ciudad en la que crecí», explicó.

El delantero también se refirió a la fórmula que ha provocado su traspaso: una cesión que incluye una opción de compra de nada menos que 180 M€. «No soy yo el encargado de hablar de dinero ni del precio. El dinero del traspaso no está en mi bolsillo así que no me corresponde hablar a mí. La cantidad es anecdótica para mí, no me molesta. Sólo pienso en el placer de jugar con grandes jugadores», aseveró.

Durante su comparecencia pública, el futbolista reconoció que se ha llevado muy buena impresión del que será su nuevo técnico, el vasco Unai Emery. «He hablado con el técnico, es un entrenador que te habla de fútbol. Tiene una gran conexión con el equipo. Me ha dicho lo que quiere de mí y cómo me va a utilizar dentro del campo, es un entrenador muy claro y directo», relató.

Junto a Mbappé, también respondió a los medios el presidente del club francés, quien no dudó en defender su actuación en todo este asunto. «Todos los grandes clubes querían a Kylian, pero él ha elegido el proyecto del PSG. El dinero no es una motivación para él ¿El Fair Play Financiero? No me preocupa. Nosotros trabajamos en nuestro proyecto respetando todas las normas y reglamentos», espetó.