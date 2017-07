El Mónaco se convirtió en una de las grandes sensaciones de la temporada pasada. Pese a que nadie contaba con la escuadra del Principado, los de Leonardo Jardim no solo lograron hacerse con la Ligue 1 por delante del todopoderoso Paris Saint Germain, si no que también avanzaron hasta las semifinales de Liga de Campeones con un fútbol vistoso y ofensivo que enamoró en todo el continente.

Evidentemente, el buen juego y excepcionales resultados cosechados por los monegascos les ha puesto en el centro de todas las miradas. Y como era de esperar, el mercado de fichajes varios de los grandes clubes de Europa se han marcado como objetivo el pescar en sus filas. Aunque se ha intentado mostrar inflexible, lo cierto es que el Mónaco se ha visto obligado a prescindir de varias de sus piezas más importantes.

De este modo, ya son 173,5 M€ la cantidad que ha recibido el club debido a las diferentes marchas cerradas hasta la fecha. Las tres principales han tenido como destino la Premier League, como han sido los casos de Benjamin Mendy (al Manchester City por 57,5 M€), Bernardo Silva (al propio City por 50 M€) y Tiemoue Bakayoko (al Chelsea por 45 M€). Una cantidad menor aunque también significativa han dejado Valere Germain (8 M€), Abdou Diallo (5 M€), Nabil Dirar (4,5 M€) y Coretin Jean (3,5 M€).

Estas ventas han permitido afrontar sin ningún problema los desembarcos de Youri Tielemans (Anderlecht) por 25 M€, Terence Kongolo (Feyenoord) por 13 M€ o Soualiho Meïte (Zulte Waregem) por 8 M€, además de Jordi Mboula desde el FC Barcelona. De este modo, el balance durante el presente mercado es de +124,5 M€ para las arcas monegascas.

Con un mes por delante de mercado y los nombres de Thomas Lemar, Fabinho o Kylian Mbappé en el punto de mira de varios de los grandes clubes de Europa, no cabe duda que este lucrativo verano del campeón de la Ligue 1 puede seguir disparándose. Sin embargo, no cabe duda que será el momento de evaluar si estas ventas (independientemente de la cantidad de dinero que dejen en el libro de cuentas) no afectarán a los resultados del curso que viene. De cualquier modo, no cabe duda que si hay un conjunto en Francia que saber reinventarse cada temporada después de realizar ventas millonarias, ese es el Mónaco. Ahí están los ejemplos de James Rodríguez, Anthony Martial, Geoffrey Kondogbia, Layvin Kurzawa, Aymen Abdennour o Yannick Ferreira Carrasco.