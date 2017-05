El Bayern Múnich sueña con 4 fichajes

Protagonista de una temporada por debajo de lo esperado en la que únicamente ha podido alzarse con la Bundesliga, el Bayern Múnich ya tiene un ojo en el próximo mercado de fichajes. De este modo, el cuadro bávaro trabaja en distintos frentes abiertos y tiene en el punto de mira hasta cuatro nombres propios de primer nivel con los que poder dar un nuevo salto de calidad a la plantilla de Carlo Ancelotti. Concretamente, se trata del extremo del Arsenal, Alexis Sánchez (28 años), el interior izquierdo Julian Brandt (Bayer Leverkusen, 21), el mediocentro Leon Goretzka (Schalke 04, 22) y el extremo Serge Gnabry (Werder Bremen, 21).

(Ver artículo)

El Manchester City dispuesto a pagar 130 M€ por Kylian Mbappé

Las grandes actuaciones que está protagonizando durante el presente curso el ya internacional francés Kylian Mbappé (18 años) han provocado que se dispare el interés de los grandes de Europa en su fichaje. Uno de los últimos equipos que ha aparecido en escena con la intención de cerrar su fichaje es el Manchester City de Pep Guardiola, que se ha mostrado dispuesto a poner sobre la mesa del Mónaco la friolera de 130 M€.

(Ver artículo)

Theo Hernández prefiere Real Madrid a FC Barcelona

El lateral zurdo francés Theo Hernández sigue en el centro de los rumores. Objetivo tanto de Real Madrid como de FC Barcelona, el futbolista del Atlético de Madrid prefiere desembarcar en las filas del conjunto merengue, si bien es la escuadra de la ciudad condal la que ha alcanzado un acuerdo con los rojiblancos por su fichaje. No cabe duda que nos acercamos irremisiblemente a un culebrón con el galo como protagonista.

(Ver artículo)

El FC Barcelona estudia la vía Coutinho

Inmerso en la planificación de su plantilla con vistas a la temporada que viene, el FC Barcelona ha convertido al brasileño Philippe Coutinho en una de sus grandes prioridades. Sin embargo, no se trata de una opción sencilla, pues el Liverpool no permitirá la salida de la que es una de sus máximas estrellas si a cambio no recibe una oferta millonaria, algo a lo que el conjunto culé no está en disposición de llegar actualmente.

(Ver artículo)

Mateo Musacchio apunta a primer fichaje del AC Milan 2017-2018

En busca de un nuevo central de primer nivel con vistas a la temporada que viene, el AC Milan ha alcanzado un acuerdo con el argentino Mateo Musacchio a fin de que se incorpore a sus filas. Dada la finalización de su contrato con el Villarreal el próximo 30 de junio de 2018, desde Italia se apunta que el coste de la operación que vestirá al ahora jugador del submarino amarillo con la elástica rossonera será de 18 M€.

(Ver artículo)