Neymar sigue dando pie a multitud de informaciones. La última de ellas, firmada por el medio brasileño Lance, ha asegurado que el jugador ya le habría transmitido a los canarinhos que milita en el París Saint-Germain que está decidido a cambiar de aires e iniciar una nueva aventura en el Parque de los Príncipes.

Lógicamente, el rumor ha llegado a oídos de los periodistas que siguen la pretemporada del combinado galo, quienes no han dudado en preguntar a los directamente aludidos por esta noticia en la que se asegura que ellos ya conocen de primera mano lo que va a suceder con el aún futbolista del FC Barcelona.

«¿Neymar en París? No sé. He oído un montón de periodistas que hablan, pero, por ahora, no hay nada concreto. Pero creo que para el proyecto del PSG, que es importante, siempre es bueno tener grandes jugadores como él. Pero si llega o no, no es importante por ahora. Lo que es importante es prepararse para la temporada. Y si llega, será bueno para el grupo», reconoció Thiago Silva.

Al igual que su compañero de zaga, Marquinhos tampoco quiso dar demasiadas pistas, aunque se reconoció ilusionado ante el posible desembarco de su compatriota. «No sé si él habló con los otros brasileños del PSG. En cualquier caso, conmigo no (risas). Pero dejo que mis directivos hablen de esto. No sé. Si viene, será un jugador excepcional y nos ayudará», aseveró.