A estas alturas nadie duda ya de que Marco Verratti se ha convertido en el gran objeto de deseo del FC Barcelona para reforzarse de cara al próximo curso. El mediocentro de 24 años es la piedra angular sobre la que quieren los dirigentes culés asentar el nuevo proyecto, con un mayor protagonismo en la medular.

Es un fichaje estratégico, una apuesta clara para volver a la senda de los grandes títulos y a dominar el panorama europeo. Pero vemos también a diario que desde el PSG se resisten, como es lógico, a perder a un hombre a quien consideran vital para cumplir sus objetivos.

Tras semanas de especulaciones, en las que se insiste en que el italiano quiere cambiar de aires y presiona a su club, el jugador ha roto su silencio. Lo ha hecho con unas declaraciones a La Gazzetta dello Sport en las que confirma parte de estos rumores pero advierte a su vez a su club, al que tampoco cierra la puerta.

«No me tengo que ir a toda costa. Quiero ver si esta vez se van a fichar a campeones. En este caso, yo estaría feliz de quedarme. Cada año dicen que van a hacer un gran equipo, y vemos los resultados. Las promesas no son suficientes. Si Antero Henrique cumple sus promesas, yo estaría feliz de quedarme. Nadie me obliga a salir», afirmó el centrocampista.