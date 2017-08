Ya es oficial. Después que el jugador pagara los 222 M€ que figuraban en su cláusula de rescisión con el FC Barcelona esta misma tarde, todo el mundo esperaba en que el propio conjunto francés confirmara su desembarco. Ahora, ya es un hecho: el atacante brasileño de 25 años Neymar se ha convertido en nuevo jugador del Paris Saint Germain.

Pieza clave en los éxitos de la escuadra de la ciudad condal desde su desembarco procedente del Santos por un precio que no se ha llegado a conocer definitivamente con exactitud, el desequilibrante internacional brasileño desembarca desde este modo en la Ligue 1 con la intención de convertirse en referente de un Paris Saint Germain con el que quiere triunfar en la Liga de Campeones. El brasileño vestirá la elástica número «10».

A fin de convencer al futbolista canarinho para que desembarque en sus filas para ponerse a las órdenes de Unai Emery, el Paris Saint Germain –además de los 222 M€ de su fichaje- pagará al futbolista la friolera de 30 M€ netos por cada una de las cinco temporadas que firmará. De este modo, se convertirá en uno de los jugadores mejor pagados del mundo tras el argentino Carlos Tévez, actualmente en China.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/rSvlBiKX6D

— PSG Officiel (@PSG_inside) 3 de agosto de 2017