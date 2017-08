Después de cuatro temporadas defendiendo los colores de un FC Barcelona con el que ha sumado 10 títulos (en 8 de ellos participó activamente), Neymar abandonó ayer la disciplina del conjunto de la ciudad condal. Su nuevo destino se encuentra ahora en el Paris Saint Germain, equipo con el que aspira a ganar la Liga de Campeones y ha desembolsado la más que significativa cantidad de 222 M€ por su fichaje.

El cuadro francés, que anunció a bombo y plantillo el que ha sido el fichaje más destacado del verano, presenta al futbolista ante los medios de comunicación después de ver como todas las camisetas con el número 10 volaban de su tienda oficial en apenas unos minutos. No cabe duda que hablamos de un fichaje que no deja a nadie indiferente.

En una sala de prensa repleta en la que se han dado cita más de 300 representantes de distintos medios de comunicación, Al- Khelaïfi ha comenzado la rueda de prensa destacando que "Para mí Neymar es el mejor jugador. Ha traído una energia muy positiva para el equipo. Con él nuestro proyecto llega a ser más fuerte. La liga también tendrá más interés a nivel mundial. Neymar ha firmado para conseguir el máximo número de títulos. Queremos hacer historia junto a él. Gracias por aceptar esta oferta. A su entorno y a su staff. Todo el mundo ha trabajado muy duro para este proyecto". Tras esto, ha llegado el turno del propio futbolista:

Rueda de prensa:

Presentación: "Estoy muy feliz por venir a un gran club, además de esta ciudad maravillosa. No tengo palabra para describir este momento. No veo el momento para empezar a entrenar".

La razón del fichaje: "Busco nuevos retos y desafíos. Mi corazón me ha pedido venir. Estoy aquí con toda la felicidad del mundo. Daré lo mejor de mí para poder conquistar todos los títulos".

¿Búsqueda de protagonismo: "No me influyó en nada. Mi deseo de venir a París fue porque buscaba un nuevo reto. No por falta de protagonismo o porque me he sentido incómodo. No es lo que quiero. No lo he buscado en mi vida. Busco títulos y nuevos retos".

El cambio: "Ha sido una de las decisiones más difíciles que he hecho en mi vida. Estaba muy adaptado a la ciudad y amigos en el equipo. Ha sido un momento de mucha tensión. He dejado atrás muchos amigos pero el fútbol pasa muy rápido... Hacer amigos es lo más importante para mí. He sido muy feliz estos cuatro años y sólo puedo agradecer a todos los jugadores del Barça por todo. Hablé con los jugadores brasileños que están aquí y ya me siento en mi casa".

Compatriotas en el equipo: "No estoy viniendo porque tengo amigos aquí, vengo por el contexto general. Ha sido muy complicado. He estado pensando mucho, bajo una presión grande. Para mí era difícil hablar de algo que para mí era complicado hablar. Cuando he estado al 100% decidido he hablado y estoy muy feliz porque es lo que mi corazón me ha pedido"

Debut: "Me gusta estar siempre en el campo, es lo que más me gusta en el mundo. Si puedo jugar mañana, quiero hacerlo".

Mensaje al FC Barcelona: "El mensaje que dejo es de mucho cariño y respeto a todos los aficionados, de una manera general. No tengo de qué quejarme. Estoy muy feliz. Hice historia en el Barça, he podido ayudar al equipo de la mejor manera y hemos logrado muchos títulos. No puede quedar todo el mundo contento".

Influencia del dinero en la decisión: "Lo primero en lo que pienso es mi felicidad. Nunca me he movido por dinero. No me importa, sino estaría en otro sitio. Lamento las personas que piensan de esta manera".

Estado físico: "He estado entrenando. Sólo llevo dos días sin entrenar. Estoy preparado. He pasado por el campo y me han dado ganas de ponerme la camiseta. Jugar al fútbol es lo que más me gusta".

Unai Emery: “Todavía no lo sé. No he hablado con el entrenador. A mí me gusta jugar. Me da igual la posición".

El PSG: "Casi siempre metía goles contra el PSG. He venido a un equipo que tiene jugadores con mucha calidad. Estoy animado para estar con ellos y ayudar al equipo. Todos los jugadores quieren jugar con los mejores y hoy creo que los mejores están aquí".

La foto de Pique: "Fue un momento de broma. Estábamos en nuestro día libre y lo puso. Yo le pedí que no lo pusiera porque yo estaba indeciso. Esa fue la manera que utilizó para transmitir lo que sentía en ese momento. Fue un momento de mucha presión, no es fácil. Hace dos días que lo decidí. Valverde fue el primer en saber mi decisión y luego se lo dije al resto del equipo. Estoy feliz con la decisión".

Rencor de la afición: "No he hecho nada para el Club. Es complicado contestar esto. Estoy triste que los aficionados se sientan mal. Nunca he sido irrespetuoso. Los jugadores tenemos derecho a irnos de los equipos, no somos robots. Si el jugador siente que tiene que salir, está en todo su derecho. Estoy muy agradecido con todos y me pone triste esta situación".

Jugador que le hizo decidir: "Una de las razones que me llevó a jugar con el Barça fue Leo Messi. Venir al PSG ha sido por el plan de futuro y no por un jugador en concreto. Aprovecho para darle las gracias a Pastore por cederme su dorsal, es algo que no esperaba".

El cambio a París: "Tengo ganas de conocer al equipo, la ciudad y mis compañeros. París ya era París sin Neymar. Esta ya es mi casa desde hoy. Estoy viviendo un sueño, buscando nuevos retos y desafíos. Aquí hay una historia bonita de brasileños y quiero participar en ella".

Nivel del fútbol en Francia: "Es una de las cosas que he escuchado mucho. Creo que la gente se equivoca. He mirado partidos de aquí. Sé que es difícil. Es un reto muy grande volver a ganar la Liga. Creo que el PSG tiene un potencial muy grande para ser el club más grande del mundo".

¿Una presión jugar con Messi:? "No. Todo lo contrario. Uno de los motivos que fui al Barça fue para jugar con Messi. Para mí es el mejor del mundo. Sólo en la primera semana sentí presión. Es mi ídolo. Siempre me he sentido tranquilo. Jugar con los mejores es lo más fácil. Agradezco mucho a Leo, que me recibió muy bien y me ha enseñado mucho. Verle entrenar ha sido un privilegio".

Al-Khelaïfi también ha respondido a los medios

¿Un fichaje como venganza al interés en Verratti:? "No tiene nada que ver. Neymar es el mejor jugador del mundo para mí. No hay venganza, respetamos mucho al Barcelona y a sus dirigentes".

Sensación tras el fichaje más caro de la historia: "La gente pregunta si es caro. Pero de aquí tres años quizás no es tan caro. Si miras a Neymar como una marca, no es tan caro. Ganaremos más dinero del que hemos pagado. Para mí es un traspaso increíble. Sobre el Fair Play financiero, seremos muy transparentes. Estamos de acuerdo con todas las normas y las regulaciones. Invito a las personas preocupadas por este tema a que se vayan a tomar un café".

La reacción del FC Barcelona: "Lo que se está haciendo con él es injusto. Pusimos mucha presión sobre Neymar, quien tuvo mucho respeto por el club. Me sorprende que se le compare con Figo. No estoy preocupado. Hemos trabajado de una manera legal".

Objetivos: "Nuestra ambición es ganar la Champions League, es lo cierto. Como dijimos en el inicio, nuestro objetivo es ganar el máximo de copas posibles. Vamos a pelear por ello.