Juan C. Navarro

El pasado miércoles, el AS Mónaco mantenía vivo su sueño de pelear por el título de la Champions League tras superar por segunda vez al Borussia Dortmund (3-1) en la eliminatoria de cuartos de final. De los nada menos que seis goles endosados al cuadro alemán en ambos choques, tres de ellos vinieron firmados por el que es, sin lugar a dudas, el delantero de moda del fútbol europeo, Kylian Mbappé.

El punta, que arrancó el curso como suplente de Valére Germain, ha ido poco a poco ganándose el aprecio de Leonardo Jardim y ha terminado por convertirse en uno de los principales sustentos de una escuadra que además de aspirar al máximo entorchado continental también cuenta con serías opciones de adjudicarse la Ligue 1 (acumula 12 goles en el torneo doméstico, pese a sólo haber partido como titular en 12 encuentros).

Lógicamente, su rendimiento no ha pasado desapercibido para los grandes clubes del continente. De hecho, desde hace ya varias semanas, los medios españoles le sitúan como uno de los grandes anhelos del Real Madrid, un conjunto que no descarta reclutar a un nuevo delantero el verano que viene y que, como cabía esperar, valora tanto el talento como la juventud (18 años) del ya internacional francés (2 partidos).

Eso sí, el fichaje de Mbappé no resultará ni sencillo ni barato. Y no sólo por la postura que adopte el Mónaco, en especial por el hecho de que uno de los clubes con más poder económico de Europa, el París Saint-Germain, también sigue sus pasos. Según explica As, el mandatario del cuadro galo, Nasser Al-Khelaïfi, se ha quedado prendado del rendimiento del jugador y está dispuesto a gastarse unos 90 M€ en su fichaje.