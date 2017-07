Juan C. Navarro

Kylian Mbappé no será el único futbolista que enrede a AS Mónaco y Real Madrid en lo que resta de mercado estival. Al parecer, el cuadro del Principado ha comenzado a interesarse por la situación de Marcos Llorente y no sería extraño que, durante las próximas semanas, lanzase sus redes sobre el centrocampista blanco.

El creciente interés de los monegascos en este completo futbolista tiene que ver con la más que probable marcha de los dos jugadores que han sustentado su medular durante el último curso, el brasileño Fabinho y el galo Tiemoué Bakayoko. El primero figura entre los grandes anhelos de PSG, Atlético de Madrid y Manchester United; mientras que el segundo está a punto de comprometerse con el Chelsea.

Según cuenta OK Diario, en principio, los de Chamartín rechazarán cualquier aproximación que tenga por objetivo a este jugador. Eso sí, en caso de que durante la pretemporada, el futbolista no termine de convencer a Zinedine Zidane, su salida podría llegar a ser valorada, ya que el jugador también ha dejado claro que no quiere ser un simple suplente de Casemiro.

Y aunque no hace mención expresa al asunto, basta con sumar uno más uno para intuir que si se plantea una negociación por Llorente, el Real Madrid aproveche la ocasión para encarrilar el desembarco del anhelado delantero francés Kylian Mbappé. Al tiempo.