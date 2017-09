La ambición de Nasser Al-Khelaifi parece no tener límites. Aunque acaba de invertir una auténtica millonada en la contratación de dos jugadores de talla mundial como Neymar y Kylian Mbappé, el presidente del París Saint-Germain cree que a su proyecto aún le falta la guinda.

En el verano de 2016, el dirigente se deshizo de Laurent Blanc y situó al frente del banquillo a un técnico en franca progresión, el vasco Unai Emery. Aunque por su experiencia acumulada y su forma de entender el fútbol, el ex del Sevilla parecía capacitado para llevar las riendas de un proyecto tan ambicioso, lo cierto es que el paso de los meses y los partidos ha evidenciado que no termina de convertirse en ese líder que tanto anhela la escuadra parisina.

Consciente de ello, en verano, el jeque ya tanteó a Diego Simeone, pero todos sus movimientos quedaron en nada por la negativa del Cholo a abandonar el Atlético de Madrid. Tras este rechazo, el mandamás del cuadro francés ha situado en su punto de mira a Zinedine Zidane, un técnico que ha logrado dejar atrás las dudas generadas en el arranque de su carrera como entrenador para convertirse en uno de los preparadores más valorados del continente.

Según cuenta El Confidencial, Al-Khelaifi ya se ha puesto incluso en contacto con Zizou y su entorno para conocer su predisposición a cambiar de aires, y la respuesta que ha recibido no es nada halagüeña. De hecho, más que en hacer las maletas, el entrenador está ya pensando en firmar su nuevo contrato con el Real Madrid. «Ya está hecho. Pero esto no significa nada. A mí me importa el día a día. Yo no miro más allá. Esto es complicado», reconoció ayer mismo.