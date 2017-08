En la tarde de ayer Barcelona fue víctima de un terrible ataque terrorista. Un conductor atropelló deliberadamente a varias personas en la Rambla y dejó un balance terrible y desolador de 13 muertos y 100 heridos. Ya por la noche, un nuevo ataque tuvo lugar. En este caso en un control policial en Cambrils (Tarragona), a 120 kilómetros de la ciudad barcelonesa.

Durante las últimas horas las reacciones en modo de homenajes a las víctimas por parte de los grandes protagonistas del mundo del fútbol no han tardado en sucederse y sus palabras han inundado las redes sociales.

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 août 2017

El FC Barcelona, conjunto con mayor número de socios de la ciudad catalana, ha mostrado sus condolencias a las familias de las víctimas. También lo han hecho varios de sus jugadores, como es el caso de Lionel Messi, que en su cuenta de Instagram destacó que «Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia».

La ciutat més bonica del món, la nostra ciutat. Patim per tu i per tots els barcelonins. Força i ànims, Barcelona! https://t.co/m45OWrjWgp — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 17 août 2017

El Real Madrid también publicó un comunicado en su web oficial en que señaló que «El Real Madrid C. F. muestra su más profunda consternación por el atentado sufrido en la ciudad de Barcelona y se solidariza con las víctimas y sus familiares y amigos, al tiempo que desea una pronta recuperación de las personas heridas». Esta misma mañana, los principales diarios deportivos coincidían. As, Marca, Sport y Mundo Deportivo, evocan el “horror” y “dolor”. “Hoy, no podemos hablar de fútbol”, apunta Marca en una sensacional portada.

Very shocked for what happened in Barcelona. All my support to the city and families! pic.twitter.com/YDtyAiw7Qc — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 17 août 2017

Més que mai tots junts contra aquest atac a la nostra ciutat. Tot el meu suport als afectats d'aquesta barbàrie. #Barcelona — Gerard Piqué (@3gerardpique) 17 août 2017

Que Deus conforte todas as famílias #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA pic.twitter.com/EFv1mvT0pD — Neymar Jr (@neymarjr) 17 août 2017

Barcelona — Samuel Umtiti (@samumtiti) 17 août 2017

Barcelona — Lucas Digne (@LucasDigne) 17 août 2017

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17 août 2017

Triste demais ver as notícias que chegam de #Barcelona. Meu apoio e solidariedade para as vítimas e famílias. — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 17 août 2017

En ce jour tragique, nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à nos amis barcelonais. Nous sommes avec vous. #Barcelone — PSG Officiel (@PSG_inside) 17 août 2017

Nuestra mente estará puesta hoy en el partido de @EuropaLeague, pero desgraciadamente nuestro corazón estará en #Barcelona pic.twitter.com/KrKgEVI8Da — Olympique Marseille (@OM_Espanol) 17 août 2017

Solidarité avec les victimes de la tragédie de #Barcelone, leurs familles et leur proches. — Olympique Lyonnais (@OL) 17 août 2017