Juan C. Navarro





Eden Hazard no esconde su apreció por el Real Madrid

«Creo que ahora, en este momento, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Lo han ganado todo y tienen buenos jugadores, un gran entrenador... ¿Zidane? Cuando pensamos en fútbol pensamos en Zidane porque él podía hacer cualquier cosa en el césped. Incluso ahora, fuera del campo, ha conseguido grandes cosas. Es mágico y estoy muy contento de verle en el campo». Durante una entrevista concedida al diario Marca, el extremo belga Eden Hazard no ha dudado en dedicar encendidos elogios tanto al Real Madrid como a su técnico, Zinedine Zidane. Igualmente, el jugador ha reconocido que en el futuro le gustaría recalar en la Liga española. «Por el momento estoy bien en Inglaterra. Juego en uno de los mejores equipos, pero sí, la Liga española es especial... ¿Por qué no un día? Eso sí, por el momento estoy aquí», espetó.

El PSG estudió el fichaje de Steven N’Zonzi

En la recta final del mercado de verano, el París Saint-Germain valoró seriamente la posibilidad de reclutar a Steven N’Zonzi. Los galos acababan de recibir calabazas del AS Mónaco por el brasileño Fabinho y su técnico, Unai Emery, no dudó en ponerse contacto con el centrocampista del Sevilla para estudiar su desembarco. Finalmente, y según cuenta Estadio Deportivo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el cuadro francés se quedó sin ese ansiado mediocentro que tanto deseaba incorporar su preparador.

La ambición de Ousmane Dembélé

Flamante fichaje del FC Barcelona, el delantero galo Ousmane Dembélé ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que rechaza comparaciones con Neymar - «Neymar es un gran jugador y yo aún tengo que esforzarme en mejorar, jugar como yo sé y sacar mis mejores cualidades», reconoció- y en la que deja claro que aterriza en el Camp Nou con el firme deseo de cosechar muchos éxitos. «No tengo un título en especial en mente, espero que podamos ganarlos todos. El Barça es un gran club y quiero ganar la Liga y la Champions. Conseguirlo sería algo magnífico», aseveró. Asimismo, el atacante aclaró que, al menos durante el último verano, no ha sido tanteado por el Real Madrid. «Nunca he oído hablar del Madrid este verano. Estoy muy feliz en Barcelona. Elegí a mi club desde hace mucho tiempo. Soy seguidor del Barça desde los 8 años», concluyó.