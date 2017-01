La FIFA ha dado a conocer el mejor equipo de año 2016 en la gala que se está celebrando en Suiza. De este modo, Manuel Neuer (Bayern Múnich) se sitúa bajo los palos después de su buen hacer tanto en la escuadra alemana como en su selección. Al germano le acompañan Daniel Alves (FC Barcelona/Juventus) en el lateral diestro, la pareja de la selección española Sergio Ramos (Real Madrid) y Gerard Piqué (FC Barcelona) , así como Marcelo (Real Madrid)en el costado zurdo.

Luka Modric y Toni Kroos (ambos del Real Madrid) repiten centro del campo en este equipo ideal junto al manchego del FC Barcelona Andrés Iniesta. Por último, el tridente de ataque lo comparten Lionel Messi, Luis Suárez (ambos del conjunto de la ciudad condal) y el portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo. De este modo, nueve jugadores de nuestra Liga (diez con un Daniel Alves que se marchó en verano a Italia) forman parte de este equipo.

En lo que a equipos se refiere, esta escuadra ideal que se ha elaborado cuenta con un total de cinco futbolistas del Real Madrid y cuatro del FC Barcelona. Los otros dos jugadores representan a los campeones tanto de la Bundesliga (Bayern Múnich) como de la Serie A (Italia).

— FIFA.com (@FIFAcom) 9 de enero de 2017