El Real Madrid causa pánico en el Manchester United

Aunque oficialmente se alegó una lesión, la prensa de las islas quiere ver detrás de la ausencia de David de Gea en el último once titular del Manchester United la mano del Real Madrid. Al parecer, José Mourinho teme que el deseo del cuadro blanco de hacerse con los servicios del cancerbero pueda afectar a su rendimiento en la fase final de la temporada. «David quería unirse a ellos hace dos temporadas, pero obviamente no ocurrió. El Real Madrid sigue manteniéndole en su radar. Es difícil no estar interesado en ellos si ellos te quieren. También está el tema de la Liga de Campeones. Él no quiere perderse esta competición otra temporada. Toda la especulación ha comenzado de nuevo y podría ser una distracción para él», reconoció una fuente cercana al club citada por el Daily Star.

El primer fichaje chino del AC Milan

El zaguero bosnio Sead Kolasinac podría convertirse en, a juicio del Corriere dello Sport, el primer golpe de un AC Milan que confía en recibir en un breve espacio de tiempo la impresionante inyección económica de sus nuevos inversores chinos. Eso sí, en este caso, el cuadro rossonero sólo tendrá que preocuparse de abonarle un salario adecuado, ya que el lateral diestro acaba contrato con el Schalke 04 el próximo 30 de junio y podrá cambiar de equipo sin coste alguno.

La cantera devuelve la ilusión al Valencia

La brillante irrupción de Carlos Soler en la primera plantilla ha sido, sin duda, la mejor noticia que ha recibido la afición del Valencia durante la presente temporada. Lógicamente, el club ha tomado buena nota de lo que ocurrido y ha optado por agilizar las conversaciones para blindar un contrato cuya cláusula actual resulta asequible (30 M€). Igualmente, al entidad ché también quiere garantizar la continuidad de Toni Lato, zaguero que, de acuerdo a Súper Deporte, está a cuatro partidos de convertirse en futbolista del primer equipo.