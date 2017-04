Asia se ha convertido en un destino recurrente para distintos futbolistas y técnicos. Y mientras es China la que acapara todas las portadas merced a las millonarias cantidades que invierten sus clubes a fin reclutar a varios de los jugadores más importantes del panorama internacional, otro de los países en los que podemos encontrar a futbolistas que han brillado en nuestro continente antes de hacer las maletas, es Japón.

Uno de los viejos conocidos de nuestra Liga que el pasado verano hizo las maletas en dirección al país del sol naciente fue el delantero Joaquín Larrivey, otrora goleador de Rayo Vallecano y Celta de Vigo que pasa sus primeros meses en la J. League 2 (segunda categoría japonesa) a las órdenes de su compatriota Juan Eduardo Esnaider defendiendo los colores del Jef United.

En contacto con Fichajes.com, el ariete apunta que «Me decanté por este campeonato y por este equipo en particular porque Mark Milligan, un amigo y excompañero de Baniyas, me habló muy bien. Pese a tener algunas opciones más ésta me pareció un buen desafío y una aventura. Estoy muy contento porque me he encontrado con todo lo que esperaba y estoy muy feliz por como se están dando las cosas». Precisamente así lo apunta también su agente Daniel dos Reis, quien nos señala que «Buscábamos un cambio de aire, pues creo ya se había cumplido un ciclo. Baniyas fue un desafío bonito y creo que irnos a Japón era comenzar una nueva historia con proyectos aun más ambiciosos».

Lejos de lo que pudiera esperarse por el destino, Larrivey apunta que «La Liga es muy competitiva y con excelentes jugadores. Hay mucho trabajo de gente que viene de fuera y eso hace que la competición crezca. Aún es pronto para compararla con otros campeonatos en los que he estado porque llevo poco tiempo aquí». Se trata de una idea en la que ahonda el propio Dos Reis, que señala que el japonés «Es un futbol dinámico que se encuentra creciendo a pasos agigantados. Creo que la contratación de técnicos extranjeros y jugadores le da aún un crecimiento mayor».

Por encima de lo esperado

El que fuera delantero centro de Rayo Vallecano y Celta de Vigo se muestra gratamente asombrado por algunos detalles que no se esperaba. «El ambiente en los estadios es espectacular y esta es una de las cosas que más me ha sorprendido. Todos los campos se llenan y es impresionante. La afición está cantando constantemente e incluso con ritmos argentinos, otra de las cosas que también me ha sorprendido. Estoy muy contento de volver a vivir el fútbol de esta forma y con tanta pasión».

«Es un país muy fanático del fútbol y con mucho marketing. Lo cierto es que no me lo esperaba, pero es una sorpresa muy positiva el que la gente sea tan apegada al fútbol, vaya tanto a los estadios con sus camisetas, banderas, bufandas y anime así. Todos los estadios están plagados de colores y es una sensación increíble el volverlo a vivir después de un año y medio sin poderlo haber hecho. Esto me reconforta. Además, la profesionalidad es de primer nivel, al igual que sucede en Italia y España e incluso superior a Argentina», concluye.

De este modo, parece que el proyecto del argentino es el de continuar en tierras japonesas. Así lo desvela su agente: «Hoy tenemos las energías puestas aquí, pues es una historia que acaba de comenzar. Pensamos que tenemos un largo camino por recorrer en esta Liga y estamos muy contentos. Esto es un día a día, un paso a paso. Hoy nuestra mente y todas nuestras energías están puestas en el Jef United y en que todo salga lo mejor posible. Más adelante ya veremos como sigue esta historia. Estamos en un país que nos ha sorprendido gratamente por la afición y la cantidad de gente que asiste a los estadios. Creo que día a día está creciendo mucho el interés por el fútbol».