La FIFA, como cada año, ha dado a conocer a los 55 candidatos a formar parte del once ideal de la temporada pasada. Es un premio en el que votan cerca de 25.000 futbolistas. Cada uno de ellos elige a su once tipo y se escogen los 55 finalistas entre los que más votos obtengan. El once del año pasado está formado por Manuel Neuer - Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo - Andrés Iniesta, Toni Kroos, Luka Modric - Lionel Messi, Luis Suarez y Cristiano Ronaldo. Este año, entre los candidatos, también hay un gran número de jugadores del Real Madrid, equipo que ha ganado de manera consecutiva las dos últimas Champions League.

Por lo tanto, Keylor Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Dani Carvajal, Varane, Casemiro, Isco, Kroos, Modric, Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo están presentes en la lista, e incluso se puede incluir Pepe, que aunque juegue ahora para el Besiktas, ha pasado casi todo el año 2016 en el Real Madrid. Por lo tanto, 13 de los 55 candidatos, son de la entidad merengue. Por otra parte, el FC Barcelona ostenta 8 de los futbolistas que optan al premio, aunque si se cuenta a Neymar, serían 9. España es la nación más representada, con 9 jugadores.

Jan Oblak, Samuel Umtiti, Antonio Valencia, Casemiro, Philippe Coutinho, Nemanja Matic, Harry Kane, Romelo Lukaku y Kylian Mbappé son los jugadores que hacen su primera aparición en la lista.

La lista de 55 jugadores nominados

Porteros:

Gianluigi Buffon - Italia, Juventus

David de Gea - España, Manchester United

Keylor Navas - Costa Rica, Real Madrid

Manuel Neuer - Alemania, FC Bayern de Múnich

Jan Oblak - Eslovenia, Atlético Madrid

Defensas:

David Alaba - Austria, FC Bayern Munich

Jordi Alba - España, FC Barcelona

Dani Alves - Brasil, París Saint-Germain

Jérôme Boateng - Alemania, Bayern Munich

Leonardo Bonucci - Italia, Juventus / AC Milan

Dani Carvajal - España, Real Madrid

Giorgio Chiellini - Italia, Juventus

Diego Godín - Uruguay, Atlético de Madrid

Mats Hummels - Alemania, Bayern de Múnich

Phillipp Lahm - Alemania, FC Bayern Munich / retirado

David Luiz - Brasil, Chelsea FC

Marcelo - Brasil, Real Madrid

Javier Mascherano - Argentina, el FC Barcelona

Pepe - Portugal, Real Madrid / Besiktaş

Gerard Piqué - España, FC Barcelona

Sergio Ramos - España, Real Madrid

Thiago Silva - Brasil, Paris Saint-Germain

Samuel Umtiti - Francia, FC Barcelona

Antonio Valencia - Ecuador, Manchester United

Raphaël Varane - Francia, Real Madrid

Centrocampistas:

Thiago Alcântara - España, FC Bayern Múnich

Sergio Busquets - España, FC Barcelona

Casemiro - España, Real Madrid

Philippe Coutinho - Brasil, Liverpool

Eden Hazard - Bélgica, Chelsea

Andrés Iniesta - España, FC Barcelona

Isco - España, Real Madrid

N ’ Golo Kanté - Francia, Chelsea

Toni Kroos - Alemania, Real Madrid

Nemanja Matić - Serbia, Chelsea / Manchester United

Luka Modrić - Croacia, Real Madrid

Mesut Özil - Alemania, Arsenal FC

Paul Pogba - Francia, Manchester United

Marco Verratti - Italia, París Saint-Germain

Arturo Vidal - Chile, FC Bayern Múnich

Delanteros:

Gareth Bale - Gales, Real Madrid

Karim Benzema - Francia, Real Madrid

Edinson Cavani - Uruguay, París Saint-Germain

Paulo Dybala - Argentina, Juventus

Antoine Griezmann - Francia, Atlético de Madrid

Zlatan Ibrahimović - Suecia, Manchester United

Harry Kane - Inglaterra, Tottenham Hotspur

Robert Lewandowski - Polonia, FC Bayern Múnich

Romelu Lukaku - Bélgica, Everton / Manchester United

Kylian Mbappé - Francia, París Saint-Germain

Lionel Messi - Argentina, FC Barcelona

Neymar JR - Brasil, FC Barcelona / París Saint-Germain

Cristiano Ronaldo - Portugal, Real Madrid

Alexis Sánchez - Chile, Arsenal FC

Luis Suárez - Uruguay, FC Barcelona