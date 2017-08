La temporada 2017-2018 ya está aquí. Y aunque en muchos casos hace semanas que conocemos las nuevas camisetas de todos los equipos, es ahora cuando comenzamos a verlas todas en los partidos previos al estreno de los campeonatos, o en el inicio de los mismos porque muchos ya han comenzado.

El portal Four Four Two ha elaborado ahora un ranking con las que son las mejores vestimentas nuevas del presente curso. Una lista en la que se encuentran 19 prendas de diferentes países, las que a juicio del citado portal son las más bonitas y originales en este nuevo ejercicio.

19. Camiseta local del Shakhtar Donetsk

18. Camiseta local y visitante del Athletic de Bilbao

17. Camiseta local de la Fiorentina

16. Camiseta visitante del Manchester City

15. Camiseta del Southampton

14. Camiseta visitante del Crystal Palace

13. Camiseta local del Bayern Múnich

12. Camiseta local del Brujas

11. Camiseta local del Liverpool

10. Camiseta visitante del WBA

9. Camiseta local del PSG

8. Camiseta visitante del Flamengo

7. Camiseta local del Torino

6. Camiseta local del Hamburgo

5. Camisetas local, visitante y tercera del AC Milan

4. Camiseta local del Benfica

3. Camiseta local de Boca Juniors

2. Tercera camiseta del Palmeiras

1. Camiseta local y visitante de la Sampdoria