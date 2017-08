La llegada de Neymar al Paris Saint Germain se ha convertido en el auténtico golpe del verano en Europa. El FC Barcelona aún no ha olvidado el adiós del internacional canarinho con destino a la capital francesa y el presidente culé Josep María Bartomeu. «Neymar ha formado de nuestro club, pero hoy ya es historia. Es una decisión suya pese a que hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para que se quedara. Siempre actuando con la responsabilidad que nos toca, respetamos su decisión aunque no la compartamos. Todo tiene un límite y ningún jugador puede estar por encima del Barça. Somos un club con 118 años de historia, con grandes jugadores, con más de 140.000 socios, es nuestro, de los socios, no de un jeque u oligarca».

Desde entonces, las reacciones de desconfianza hacía el PSG no han dejado de multiplicarse. Uno de los primeros que criticó la locura derrochadora parisina fue el Bayern Múnich, algo que en la propia Francia imitó Jean-Michel Aulas. Sin embargo, y curiosamente, los bávaros han cejado en sus críticas… precisamente cuando han firmado un acuerdo con el aeropuerto. Ahora se abren nuevos frentes.

Kylian Mbappé en el centro de las tensiones

L’Equipe explica que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la ECA (Asociación de Clubes Europeos) tanto Juventus como Real Madrid fueron muy críticos con el PSG. La Vecchia Signora, que no se encuentra entre los clubes que más gastos realizan en el mercado de fichajes, parece temer una redistribución de las cartas en la jerarquía continental. Claramente, la Juventus no quiere ver como el equipo galo le hace sobre en el concierto internacional.

Por lo que respecta al campeón de Europa, el antes citado diario deportivo nos recuerda que las relaciones con el equipo parisino siempre han sido cordiales desde que llegó Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, está fuente señala que la posible llegada de Mbappé a París ha dejado cierto malestar en las altas esferas merengues. El Real Madrid pensaba que tenía el campo abierto para cerrar el fichaje del jugador del Mónaco, sobre todo después de ver como el PSG pagaba 222 M€ por Neymar. Sin embargo, el interés parisino en el delantero, así como la voluntad del jugador de llegar a la capital francesa, han cambiado los planes. El Real Madrid no quiere facilitar la llegada de Mbappé a París sin decir nada e incluso valora el solicitar a la UEFA que eche un vistazo a las cuentas parisinas.