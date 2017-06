«El Real Madrid no me ofreció renovar dos temporadas. Solo me ofreció un año (...) Está claro que no voy a seguir en el Real Madrid. Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra nueva. Las formas del Real Madrid no han sido las correctas». A comienzos del presente mes de junio, el portugués Pepe confirmaba lo que ya era un secreto a voces: el fin de su relación con el Real Madrid.

Eso sí, lo que aún no queda claro es qué equipo le dará la oportunidad de dar continuidad a su larga carrera deportiva. Durante las últimas semanas, los medios habían apostado fuertemente por el París Saint-Germain, pero lo cierto es que el futbolista maneja otras alternativas.

De hecho, al también ya conocido interés mostrado por Inter de Milán, Manchester City o Zenit de San Petersburgo habría que sumar ahora el del Besiktas, un conjunto que trata de levantar un proyecto competitivo que le permita mantener su hegemonía en el fútbol turco y dar pasos significativos a nivel europeo. «Sí, estoy actualmente en Lisboa por Pepe. Hay clubes gigantes persiguiéndole, pero su traspaso al Besiktas está cerca», reconoció un dirigente del club otomano en declaraciones que recoge As.

La opción de recalar en el combinado turco podría resultar muy atractiva para el luso, ya que, a priori, gozaría de un papel protagonista y podría disputar la Champions League, dos circunstancias que podrían echarle una mano en su deseo de ser un fijo para la Selección de Portugal de cara al Mundial de Rusia 2018.