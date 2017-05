Juan C. Navarro





La fuga que intenta evitar Zinedine Zidane

Aunque la portada de la Gazzetta dello Sport asegura hoy que el delantero español habría dado el sí quiero al AC Milan, escuadra que estaría depuesta a invertir nada menos que 60 M€ en su contratación, lo cierto es que el técnico del Real Madrid, el galo Zinedine Zidane, está haciendo todo lo posible por evitar su fuga. Según cuenta el diario As, el preparador ya ha mantenido varias conversaciones con el punta en las que le ha garantizado que, de cara al curso que viene, no hay todavía ni titulares ni suplentes y en las que ha tratado de hacerle ver que como en el cuadro blanco no podrá estar en ningún otro sitio.

El Valencia quiere mejorar las prestaciones de su zaga

Creo que hay que empezar a construir el equipo desde atrás. En una entrevista concedida a Súper Deporte, el nuevo técnico del Valencia, el asturiano Marcelino, ha dejado claro que reforzar la zaga será una de sus prioridades de cara al curso que viene. En este sentido, el propio rotativo asegura hoy en su portada que el club ya ha comenzado a rastrear el mercado con el objetivo de reclutar un par de centrales. El argentino Emanuel Mammana (Olympique de Lyon), el colombiano Jeison Murillo (Inter de Milán) o el español Raúl Albiol (Nápoles) figurarían entre los principales candidatos.

La victoria más emotiva del Manchester United

Más allá de lo que supone el título en el plano deportivo, la prensa inglesa destaca hoy el valor simbólico de la victoria obtenida por el Manchester United en la final de la Europa League ante el Ajax de Ámsterdam (0-2). Tras el atentado que el pasado martes costó la vida a 22 personas en la ciudad inglesa, los integrantes del club quisieron dedicar el trofeo a las víctimas y a toda una ciudad que aún vive conmocionada por lo ocurrido.