Ha sido uno de los traspasos realizados por el Real Madrid este verano. Álvaro Morata ha abandonado el cuadro blanco para fichar por el Chelsea, y ahora en el conjunto merengue muchos lo echan de menos ante la falta de gol mostrada por el equipo en los últimos encuentros sin Cristiano Ronaldo.

El internacional español suma 3 tantos en 4 partidos de la Premier League inglesa, demostrando que puede ser pieza importante para Antonio Conte esta temporada. Ahora ha hablado con el Daily Mail de las razones que le llevaron a abandonar el Santiago Bernabéu.

«Zidane quería que me quedara y yo era feliz en Madrid. Pero no me podía quedar para ser suplente. Llega un momento en el que necesitas jugar, crecer y abandonar la zona de confort. Todo va sobre estar en una zona segura. No quiero eso. Soy ambicioso y tengo hambre de éxito. Por España... cuanto más juegue y más goles marque, más opciones tendré de jugar el Mundial y ser titular», afirmó el goleador.

También ha admitido que tuvo propuesta del Manchester United: «Sí, tuve varias ofertas este verano, no solo del Chelsea y el Manchester United, sino también de otras ligas. Era una buena situación para mí. La conversación más importante y mejor la tuve con Conte: él quería que viniera. Al comienzo del verano no sabía que el Chelsea estaba interesado en mí. Pensé que buscaban un jugador diferente... Tal vez Lukaku o tal vez alguien más, no lo sé. No creí que la opción del Chelsea estuviera abierta».

El goleador ha hablado de la gran importancia que ha tenido Antonio Conte en su llegada a Londres: «No solo hablé con él este verano. Me siento en deuda con él. Él me fichó para la Juventus pero lo dejó muy pronto para entrenar a Italia. Siempre quise jugar para él después de aquello. Fueron solo dos meses con él, pero sentí como si le conociera de siempre. Cuando este verano supe que me quería, no me lo pensé dos veces. Hice todo lo que pude para que el traspaso se produjera».