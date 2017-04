El pasado 23 de febrero el Leicester City anunciaba el cese de Claudio Ranieri, el gran artífice del milagro de la temporada pasada, que había logrado lo imposible: ganar la Premier League con los foxes. Una decisión que llegaba después de cinco derrotas consecutivas del equipo en la Premier League, y que fue tan sonada como controvertida, pues generó un sinfín de reacciones, en las que principalmente se alababa al italiano y se culpaba a los jugadores y la directiva de la situación.

Era una mala racha de siete derrotas en 9 partidos en todas las competiciones que se llevó por delante al técnico. El resto ya se sabe: Craig Shakespeare tomó las riendas del equipo y desde entonces han sumado los campeones de Inglaterra seis victorias de seis posibles, incluyendo la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y de nuevo este equipo comenzó a recordar al que maravillaba a todo el mundo la temporada pasada.

«No podía imaginar que íbamos a lograr esta racha de partidos, sobre todo cuando vi los compromisos que nos esperaban. Pero no ha sido fácil, no he estado tranquilo hasta el final», afirmaba el entrenador hace solamente unos días. Pero, ¿cómo ha cambiado tanto el equipo si la única diferencia con el año pasado es la presencia de Ndidi por Kanté?

Salim Baungally, periodista de SFR Sport, nos da las claves que a su juicio explican el cambio: «Él fue capaz de devolver al equipo la esencia de su juego, siendo más sencillo, sobre todo en los entrenamientos, ya que Ranieri había cambiado cosas, con entrenamientos más largos. Participa además en los calentamientos, algo inusual para los entrenadores, y los jugadores le dan más crédito».

Además se ha asentado este conjunto en el esquema 4-4-2, con Jamie Vardy y Okazaki en ataque, de manera que se ha devuelto el equilibrio al equipo, que en este tiempo ha marcado 15 goles y solamente ha recibido 4. Ahora, tras el Everton hoy, su siguiente reto será nada menos que el Atlético de Madrid en Liga de Campeones.