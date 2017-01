El equipo de Londres ha hecho oficial este jueves que 3 jugadores clave para Arsène Wenger permanecerán vinculados con el club a largo plazo. Con la renovación de Alexis Sánchez en el aire, los gunners han cerrado ya la ampliación de contrato de Olivier Giroud, Francis Coquelin y Laurent Koscielny.

El jugador francés vive una situación peculiar en el Arsenal ya que no es un titular habitual para el Arsène Wenger pero aún así está en un gran momento ya que tiene una media goleadora de un tanto cada 73’ en la Premier League. Además, su balance de cara a portería es de 9 tantos en los 19 encuentros en lo que llevamos de campaña.

Francis Coquelin se ha convertido en una pieza clave para el Arsenal durante las últimas temporadas y ha acumulado 131 apariciones con la camiseta gunner. Un dato sustentado en su gran rendimiento a la hora de robar balones y dotando de más musculo al centro del campo de los de Londres.

Por su parte, Laurent Koscielny es un habitual en el centro de la zaga del Arsenal desde su llegada en 2010 y suma 273 encuentros con el club inglés. Como no podía ser de otra forma, Arsène Wenger se ha mostrado entusiasmado con dichas renovaciones: «Estamos encantados de que tres miembros importantes de nuestro equipo se han comprometido con nosotros a largo plazo»

