El Chelsea de Antonio Conte se ha gastado en apenas 25 días de mercado al friolera de 150 M€ en fichajes. Álvaro Morata, Tiémoué Bakayoko y Antonio Rüdiger han sido las tres incorporaciones del equipo inglés cuyas cifras ascienden a tal cantidad. Pese a haberse gastado tantos millones, el Chelsea aún espera hacer algunas incorporaciones más.

El Daily Telegraph y el Daily Mirror anuncian que el equipo inglés invertirá entre 100 M€ y 130M€ más en este mercado estival, por lo que se calcula que el día 1 de septiembre, el Chelsea habrá gastado unos 280 M€. La pregunta resulta evidente: ¿en qué?

El cuadro de Conte se ve en la necesidad de hacer alguna incorporación más en defensa, sobre todo cuando John Terry y Kurt Zouma están cerca de abandonar la disciplina londinense. El primer nombre que suena para reforzar la defensa blue es el de Virgil van Dijk, jugador del Southampton. El futbolista no se está entrenando con su club, que exige cerca de 80 M€ por él.

Otro futbolista que ya ha sonado en las últimas semanas es el del lateral de la Juventus, Alex Sandro, quien podría convertirse en el defensa más caro del mundo, ya que el Chelsea tendría que invertir 70 M€ para arrebatarle el jugador a la Vecchia Signora.

Además, siguen en la órbita blue los nombres de Fernando Llorente, del Swansea y Antonio Candreva, del Inter de Milán, quienes no llegarían con el cartel de titulares pero servirían como complemento para el ataque y para dar fondo de armario al banquillo de Conte. No se sabe nada de precios, pero se calcula que sus fichajes no serían tan caros como los anteriormente mencionados.

Si algo queda patente año tras año, es que los equipos ingleses son los grandes animadores del mercado de fichajes. El Chelsea va camino de ser el equipo que más dinero haya invertido, a la espera de que el PSG fiche o no a Neymar y las cifras se disparen. Además parece que también está dispuesto a obtener algún que otro récord de traspasos. Actualmente, el defensa más caro del mundo lo ha fichado el Manchester City (Benjamin Mendy), pero parece que el Chelsea está dispuesto a subir la cota por varios millones, si es que finalmente llega Alex Sandro.