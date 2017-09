El Chelsea también ha presentado la que será su equipación como visitante en los encuentros de Champions League. El equipo que normalmente viste de azul, llevará en esta ocasión una camiseta negra cuando le toque viajar en la competición continental. Los colores de las equipaciones oficiales son: el azul, como indumentaria habitual; blanco para los partidos fuera de casa; y negro en competiciones internacionales.

Cabe recordar que el Chelsea ha sido vestido durante varios años por la afamada firma alemana Adidas. No obstante, para el presente curso, ha cambiado de diseñador y ahora el encargado de proveer camisetas al club londinense es Nike, el mismo que viste al FC Barcelona. El combinado azulgrana también ha presentado su tercera equipación hoy y no es casualidad que ambas sean prácticamente iguales.

La diferencia reside en que la de los culés es colo burdeos, mientras que la del Chelsea es negra. El estampado de la camiseta es similar. La de los ingleses posee en las mangas un bandas de color azul. Sobre dicho estampado se puede apreciar el nuevo patrocinador del club, Neumáticos Yokohama.

And here it is! Introducing our new @nikefootball third kit! #WeAreThePride

Get yours: https://t.co/U3jy0sxKYQ pic.twitter.com/5ZJAdGcALz

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 12 de septiembre de 2017