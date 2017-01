Asentado como líder sólido de la Premier League tras un inicio de curso dubitativo, el Chelsea no ha querido cerrar ningún tipo de movimiento en este primer mes de 2017. El cuadro de Londres no ha dudado en apostar por la máxima que reza que nunca debe cambiarse a un equipo ganador. Sin embargo, esto no ha impedido que distintos clubes hayan llamado a su puerta con la intención de hacerse con varias piezas. Clara muestra es la escuadra china del Tianjin Quanjian, que ofreció 60 M€ para hacerse con los servicios de un Diego Costa al que ofreció 24 M€ por temporadas. Sin embargo, el internacional español no abandonará Stamford Bridge por el momento. Aunque no todos los jugadores pueden decir lo mismo.

Varios nombres a seguir

Uno de los casos significativos es el de Branislav Ivanovic. A sus 32 años, el serbio atisba el punto y final a su aventura en el Chelsea, con el que juega desde 2008. Libre el próximo 30 de junio, el polivalente defensa ha sido seducido por varios clubes como West Bromwich Albion u Olympique de Marsella, si bien su destino apunta al Zenit de San Petersburgo, donde firmará por dos años y medio a razón de 5 M€ por temporada.

También podrían producirse algunas salidas de futbolistas que no están disfrutando de tantos minutos. Clara muestra son las palabras de Tony mostrando el interés del West Bromwich Albion en dos tres jugadores de los de Londres, como son los casos de Chalobah, Loftus-Cheek y Zouma, a los que estuvo siguiendo el pasado fin de semana ante el Brentford.

Y mientras el guardameta Asmir Begovic ha mostrado su frustración por las pocas oportunidades debido al gran momento de Thibaut Courtois, otros jugadores como Charly Musonda tampoco escapan a los rumores. No hay duda que nos esperan unas últimas horas de mercado apasionantes en las oficinas de Stamford Bridge.