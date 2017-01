El Manchester City no se rinde. Aunque es plenamente consciente del deseo del FC Barcelona de ampliar el contrato de Leo Messi, el club inglés seguirá jugando sus bazas hasta que la directiva catalana anuncie de forma oficial la renovación de su gran estrella.

Según cuenta el diario The Sun, los dirigentes del cuadro inglés ya le han traslado a la entidad culé su deseo de hacerse con los servicios del astro argentino y le han comunicado que estarían dispuestos a poner sobre la mesa unos 100 millones de libras (casi 114 M€).

Por su parte, para captar al internacional albiceleste, los citizens le han prometido al futbolista un increíble salario de 800.000 libras a la semana, cantidad que, tras la oportuna conversión y la pertinente multiplicación por las 52 semanas que tiene un año, se traduce en unos 46,8 M€.

Dicho montante supera con suma claridad la propuesta que, de acuerdo al periodista Eduardo Inda, ya le ha hecho llegar la entidad barcelonista al jugador y que, en este caso, ronda los 30 M€. «Le han ofrecido que pase a ganar 30 M€ por temporada más 5 en variables y en el FC Barcelona hay preocupación porque no hay respuesta», explicó el tertuliano durante su presencia en el programa El Chiringuito de Jugones.

EXCLUSIVE: Lionel Messi in talks with Premier League club over stunning move https://t.co/PYWvqnSOpd pic.twitter.com/iSooFb2FmV

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 17 de enero de 2017