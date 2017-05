El internacional colombiano James Rodríguez tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los grandes protagonistas del próximo mercado estival. El jugador del Real Madrid, que el pasado fin de semana se despidió de la afición del Santiago Bernabéu, es uno de los principales objetivos de un Manchester United que ya el pasado verano se interesó por su fichaje y sigue insistiendo en esta posibilidad.

De este modo, varios son los medios ingleses que dan por prácticamente cerrada esta llegada e incluso han puesto fecha a la oficialidad de la operación. Pero parece que las cosas no están tan cerca como parece. Esto es al menos lo que apunta la información publicada por el tabloide inglés The Sun, fuente según la cual la escuadra de Old Trafford quiere cerrar antes otras contrataciones.

Así, los planes de José Mourinho pasan por incorporar a otros jugadores que forman parte también de la lista de futuribles como Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) o Bernardo Silva (Mónaco) antes de dar un paso al frente por el todavía jugador del Real Madrid. De este modo, al culebrón que a buen seguro protagonizará James Rodríguez aún le quedan unos cuantos capítulos por escribir.