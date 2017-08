El FC Barcelona sigue recibiendo malas noticias. Tras la marcha de Neymar al PSG, el club se expone a la pérdida del que ha sido su gran referente durante los últimos tiempos, el argentino Leo Messi. De hecho, una información que hoy recoge The Sun asegura que el padre del futbolista ya se ha reunido con el director de fútbol del Manchester City, Txiki Begiristain, para estudiar su posible desembarco en el Etihad Stadium.

Durante el encuentro, ambas partes habrían llegado a la conclusión de que reclutar a la Pulga en lo que resta de mercado es una utopía y que la solución no es otra que esperar hasta junio de 2018, fecha en la que expira su actual compromiso con el cuadro culé, para reclutarle sin coste alguno.

El no tener que invertir ni una sola libra en el fichaje, permitiría a los skyblues tirar la casa por la ventana en materia salarial. Es más, en la misma reunión, los dirigentes ya le habrían trasladado al progenitor de Messi su idea de abonarle un salario estratosférico para así favorecer su aterrizaje en la Premier League.

Lógicamente, tanto esta información como las que vienen salpicando la prensa en los últimos días quedarán en nada si el jugador termina renovando su compromiso. El acuerdo está ya en teoría cerrado, pero el hecho de que el delantero aún no haya encontrado tiempo para estampar la pertinente firma en los documentos ha dado pie a un sinfín de especulaciones.

Leo no firmó el nuevo contrato (todo acordado), no es el momento. Lo hará. No querrá verse aprobando un directiva criticada por jugadores pic.twitter.com/mdCKMDVDOo

— Guillem Balague (@GuillemBalague) 24 de agosto de 2017