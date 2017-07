El Manchester United se encuentra en Estados Unidos en su stage de pretemporada, muy cerca curiosamente del Real Madrid. En las últimas horas José Mourinho ha dado una rueda de prensa en la que ha hablado de algunos de los planes de los diablos rojos en el mercado estival, como el fichaje fallido de Álvaro Morata.

«No soy nadie para hablar de un jugador que no es de mi equipo.Tampoco de uno del Real Madrid. Hemos tenido interés. Es obvio, es público y no hemos llegado a un acuerdo económico. Es lógico. Es un derecho del Madrid el pedir por sus jugadores la cantidad que quieran. No seremos nosotros los que pongamos precio a un jugador del Real Madrid. No puedo criticar al Real Madrid ni puedo criticar a mi directiva. Mi directiva ha hecho las ofertas que pensaban que eran justas y aún así no se llegó a un acuerdo», afirmó el portugués.

También se ha referido al hecho de entrenarse cerca del cuadro blanco: «Desde hacía tres meses sabíamos que íbamos a entrenar cerca del Real Madrid. Estamos aquí y no es molestia ni para ellos ni tampoco para nosotros. A veces nos visitan. Yo también he pedido permiso. Me dijeron que cuando quisiera podía ir».

Por otro lado el portugués ha abierto la puerta a un posible regreso de Zlatan Ibrahimovic: «Habría sido fácil para él esconderse tras una impactante lesión y decir que es el momento de jugar a un nivel diferente. Si su decisión es quedarse y la nuestra esperar hasta diciembre, porque no creo que pueda jugar a un nivel competitivo antes, ¿por qué no?»