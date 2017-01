Lo hemos visto en otras ocasiones, con jugadores como Carlos Bacca o Jamie Vardy, que tras una complicada historia personal acaban triunfando. Ahora en Inglaterra acaba de cumplirse el sueño de Cohen Bramall, que a sus 20 se ha convertido nada menos que en fichaje invernal del Arsenal.

Hoy los gunners han anunciado su fichaje, si bien su historia lleva ya varios días circulando por Inglaterra. Les presentamos por tanto a este joven talento, que procede del club semiprofesional Hednesford Town, de la Northern Premier League, campeonato regional que forma parte de la séptima división del fútbol inglés.

«Yo trabajaba en Crewe para Bentley Motors. Lo hacía en la línea de producción, cargando a los autos con gases, líquido de frenos, limpiaparabrisas y esas cosas. Todos los días, de lunes a viernes, de las 6:30 de la mañana a las 5:15 de la tarde. Lo disfrutaba, pero cuando haces esa jornada de trabajo y luego entrenas los martes y los jueves, vas de Crewe a Brimingham, y juegas los sábados, es agotador. Me despidieron antes de Navidad. Necesitaba un salario completo, no la mitad que me pagaba el Hednesford, por lo que comencé a pensar en buscar un nuevo trabajo», afirmó el jugador en una entrevista a la BBC.

Para su sorpresa, su agente le llamó y le dijo que iba a probar con el Arsenal: «Yo me quedé completamente atónito. Fue una locura lo rápido que pasó todo, como conocí a cada uno de ellos y lo amigable que fueron de inmediato. Tenía que tomar esta oportunidad con las dos manos. Danny Welbeck, Chiba Akpom, Alex Oxlade-Chamberlein, todas grandes figuras que me dieron una gran bienvenida y sabían mi nombre. Estaba alucinado. En verdad fue un sueño hecho realidad. Creo que el primer uno-dos lo hice con Alexis Sánchez, ha explicado el joven jugador».

Fue observado por uno de los ojeadores del club londinense y tras haber convencido a Arsène Wenger ahora tiene la gran oportunidad de su vida. Un final feliz e inesperado para este futbolisa que sin duda acaba de protagonizar la historia más bonita de lo que llevamos de mercado invernal.