La idea no es nueva, pues ya hace tiempo que se lleva rumoreando con esa posibilidad por parte de casi todos los grandes equipos y campeonatos. Y la Premier League acaba de dar el paso, ya que sus clubes han votado a favor de cambiar el plazo del final del mercado estival, que debería finalizar siempre el jueves anterior al comienzo del torneo, a las 17:00 hora local.

Esto supondrá que el mercado de 2018 se cerrará el 9 de agosto a las 18:00, hora española, de forma que tras esa fecha los clubes ingleses no podrán comprar ni acoger cedidos nuevos jugadores. Aunque esto no cambia nada en cuanto a las salidas con respecto a otros campeonatos, salvo que estos cambien sus fechas de inscripción, de modo que podrán vender a jugadores en otros campeonatos.

La idea es que todas las plantillas ya estén cerradas al término de los campeonatos y que no haya que esperar al final del mes de agosto, porque este año se han disputado nada menos que 3 jornadas de Premier League antes del cierre del mercado. Así los entrenadores dispondrán desde el minuto 1 con todo su plantel al completo.

Ahora habrá que ver si esta decisión tiene repercusión en otras grandes ligas y si es que optan por seguir el mismo camino y deciden adelantar los plazos del cierre de los mercados. Aunque no podemos olvidarnos que el año que viene hay Mundial, de modo que solamente habría un mes entre el final de la cita de Rusia y del mercado...

BREAKING: Premier League clubs vote to close summer transfer window before first game of next season https://t.co/XfrXinPavM pic.twitter.com/Pvp6yEWhXc

— Mirror Football (@MirrorFootball) 7 de septiembre de 2017