Las 10 ventas más lucrativas de la historia del Manchester United:

El pasado jueves, el Everton anunciaba con notable ilusión el desembarco de un futbolista con el que esperan mejorar considerablemente el rendimiento de su parcela ancha, el centrocampista Morgan Schneiderlin. Por el internacional francés, los toffees abonaron la friolera de 20 millones de libras (alrededor de 22 M€).

La marcha de este jugador, fichado en su momento por 35 M€, se ha convertido en el cuarto traspaso más lucrativo de un Manchester United que, además de invertir verdaderas millonadas en la contratación de futbolistas, también ha destacado en los últimos tiempos por su capacidad para obtener importantes cantidades de dinero gracias a la venta de jugadores.

Lógicamente, en lo más alto de este peculiar ránking figura Cristiano Ronaldo, atacante que, tal y como recoge The Sun, fue traspasado al Real Madrid por 80 millones de libras. Tras el portugués, completan el podio, el argentino Ángel di María (vendido al París Saint-Germain) y el inglés David Beckham (al Real Madrid).

Curiosamente, ha sido el de Concha Espina uno de los conjuntos más propenso a cerrar negocios con el United, ya que en este top 10 también hay espacio para el delantero holandés Ruud van Nistelrooy y el zaguero argentino Gabriel Heinze, futbolistas que también optaron por cambiar Old Trafford por el Santiago Bernabéu en el momento álgido de su carrera.

1- Cristiano Ronaldo (al Real Madrid, 2009): 80 millones de libras (94 M€, al cambio de la época)

2- Ángel di María (al PSG, 2015): 44 millones de libras (63 M€)

3- David Beckham (al Real Madrid, 2003): 25 millones de libras (37,5 M€)

4- Morgan Schneiderlin (al Everton, 2017): 20 millones de libras (22,8 M€)

5- Danny Welbeck (al Arsenal, 2014): 16 millones de libras (20 M€)

6- Jaap Stam (a la Lazio, 2001) 15,2 millones de libras (17,3 M€)

7- Juan Sebastian Verón (al Chelsea, 2003): 15 millones de libras (17 M€)

8- John Obi Mikel (al Chelsea, 2006): 12 millones de libras (13,7 M€)

9- Ruud van Nistelrooy (al Real Madrid, 2006): 10,3 millones de libras (15 M€)

10- Gabriel Heinze (al Real Madrid, 2007): 8,1 millones de libras (12 M€)

