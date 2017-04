Eden Hazard no quiere pillarse las manos. Aunque en las últimas semanas ha venido mostrando en público un notable compromiso con el Chelsea, el futbolista no tiene ninguna prisa por ampliar el actual contrato que le vincula con la entidad londinense (acaba en 2020).

«No hay señales de un nuevo contrato por el momento, estoy centrado en el último mes, y hablaremos más tarde. No está en mi mente ahora, me quedan dos o tres años, solo quiero terminar bien la temporada y después veremos», reconoció el atacante durante una entrevista concedida a Sky Sports.

Lógicamente, estas palabras pueden interpretarse como una especie de guiño al club que, hoy por hoy, más está valorando su fichaje, el Real Madrid. Los blancos entienden que el belga es uno de los pocos galácticos disponibles en el mercado y estarían dispuestos a hacer un gran esfuerzo para reclutarle siempre y cuando el propio jugador eche una mano y presione a la directiva de los blues.

Por cierto, en la misma conversación con el medio inglés, Hazard fue cuestionado por el hecho de que su estilo de juego no sea tan egoísta como el que se requiere para acabar siendo una gran estrella a nivel mundial. «Fábregas no es el único que me lo dice. Mucha gente me dice que tendría que ser más egoísta, pero cuando estoy en el campo, a veces prefiero pasar la pelota. Intento jugar partido tras partido para ser más egoísta, sé que es bueno para mí anotar más goles si quiero alcanzar el nivel de Messi y Ronaldo. Estoy trabajando en ello», respondió.