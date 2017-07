No era la primera opción. De ninguna de las dos partes. Pero quizás este puede ser el comienzo de una bonita historia como lo fue la de Thierry Henry. Desde luego cualidades no le faltan a Alexandre Lacazette para ser el nuevo ídolo del Arsenal, un club que lleva demasiado tiempo sin ganar la Premier League y deslumbrar en Europa.

El delantero de 26 años tendrá la tarea de ayudar a su compatriota Arsène Wenger a resurgir de sus cenizas de poca credibilidad, situación que casi le cuesta no renovar con los gunners. Una milagrosa FA Cup y la confianza de la directiva han provocado que siga en el cargo, pero ya no tendrá más bolas de partido.

En cualquier caso, parece que la entidad londinense, que no jugará Liga de Campeones, parece dispuesta a sacudirse estos fantasmas, y de momento ha escogido un muy buen camino al fichar a un delantero que ha venido mostrando una progresión sensacional en el Olympique de Lyon durante los últimos años. Los Gones ingresarán un total de 60 M€ por la venta, de los cuales 7 M€ corresponden a diferentes incentivos, siendo de este modo el traspaso más caro de su historia.

Autor de 37 dianas en 45 encuentros la campaña pasada, Lacazette da el esperado salto a un gran de Europa, al que encuentra en horas bajas pero al que tratará de ayudar a salir a flote. Veremos si con el tiempo se lamentan en el Atlético de Madrid por haberlo perdido a causa de la sanción de la FIFA cuando su fichaje estaba más que cantado…

Finally, it’s the news you’ve all been waiting for#LacaNewSigninghttps://t.co/hChokRNpc1

— Arsenal FC (@Arsenal) 5 de julio de 2017