El Manchester City comenzaba este mercado estival de fichajes dando uno de los primeros golpes mediáticos al hacerse con los servicios de Bernardo Silva. El portugués inauguraba el esperado éxodo de jugadores del Mónaco, que sin embargo ha tardado en producirse más de lo esperado, si bien hace apenas unos días también se certificaba el adiós de Bakayoko en dirección al Chelsea y los rumores sobre Kylian Mbappé siguen a la orden del día.

Ahora los sky blues se hacen con otro jugador del equipo que los eliminaba en marzo de la Liga de Campeones, y que deslumbró en el torneo por su físico, potencia, recorrido y su verticalidad. Se trata de Benjamin Mendy, uno de los laterales izquierdos más cotizados de Europa, y eso que solamente tiene 22 años.

Ocupará el lugar tanto de su compatriota Gaël Clichy como de Aleksandar Kolarov en el equipo de Pep Guardiola, que consigue de este modo uno de los objetivos más importantes que se había marcado para este mercado estival: remodelar sus laterales. Todo un seguro de vida en la banda izquierda de los sky blues, al que ahora veremos en la Premier League. En el carril diestro, Danilo y Kyle Walker. ¡Ahí es nada!

The 23-year-old France international has signed a five-year deal with the Club and will wear the number 22 shirt. #BlueMendy pic.twitter.com/DitvBdUdAL

— Manchester City (@ManCity) 24 de julio de 2017