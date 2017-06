Ya intentó cerrar su fichaje durante el pasado invierno pero no logró el objetivo. Ahora, su incorporación era una de las grandes prioridades que había marcado en rojo el técnico José Mourinho con vistas a la temporada que viene. Y el portugués ha visto satisfecho su primer objetivo 2017-2018 con el Manchester United.

Y es que la escuadra de Old Trafford acaba de confirmar oficialmente el fichaje del central sueco Victor Lindelöf, futbolista que se incorpora procedente del Benfica después de haber mostrad un rendimiento más que notable en las filas de la escuadra lisboeta. De hecho, el gigante nórdico ha sido clave para el doblete logrado por el que ha sido su hasta ahora club en Portugal.

Así, el equipo inglés ha destacado por medio de un comunicado publicado en su página web que «El Manchester United se complace en anunciar que ha alcanzado un acuerdo con el Benfica para el traspaso de Victor Lindelof, sujeto al pertinente reconocimiento médico, permiso internacional y acuerdo personal»

We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU

— Manchester United (@ManUtd) 10 de junio de 2017